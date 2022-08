O acidente envolvendo uma Toyota Hilux prata foi registrado, hoje de madrugada, entre a rua dos Cedros e avenida dos Ingás, no bairro Jardim Paraíso. A condutora e duas crianças (que estavam nos bancos traseiros) não se feriram.

De acordo com uma fonte de Só Notícias, a caminhonete transitava no sentido à avenida dos Flamboyants, quando a vítima perdeu o controle da direção, saiu da via e caiu na vala, no canteiro central.

O veículo ficou com as rodas para cima, sofrendo danos no para-choque e teto. A Hilux foi retirada do local com o auxílio de um guincho. As circunstâncias passam a ser apuradas.