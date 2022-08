Termina neste domingo (7 de agosto) o prazo de inscrições do processo seletivo aberto pela Comarca de Apiacás (964 km a norte de Cuiabá) com a finalidade de credenciar Pessoas Físicas na área de Fisioterapia. A comarca tornou público o edital n. 11/2022/DF, que versa sobre a seleção. O documento é assinado pelo juiz diretor do fórum, Lawrence Pereira Midon.

Conforme o regramento, a inscrição deve ser realizada , exclusivamente, por meio do endereço eletrônico: [email protected], incluindo-se sábados, domingos e feriados. Não serão aceitas outras formas de inscrições e não haverá cobrança de taxa de inscrição. Será admitida somente uma inscrição por candidato.

Requisitos

São requisitos para o credenciamento de profissionais nas áreas de Fisioterapia: Ter sido selecionado no Processo Seletivo; ser maior de 21 anos; não possuir antecedentes criminais; não exercer cargo público inacumulável; não ter credenciamento anterior com o Poder Judiciário Estadual, ou estar descredenciado há, no mínimo, um ano e ser graduado em Fisioterapia, devidamente reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC) e com registro no Conselho Regional da área profissional, devendo apresentar certificado de curso específico/formação (RPG, Pilates, Shiatsu, Reflexologia), caso a vaga exija.

Documentação

O requerimento de inscrição consta no Anexo I do Edital n. 11, e deve ser protocolado virtualmente, por meio do endereço eletrônico: [email protected], juntamente com: ficha cadastral; declaração de ciência do edital; declaração de relação de parentesco; documentação (RG, CPF, Carteira de inscrição no Conselho de Classe; certidões negativas, diploma de curso superior entre outros.

Avaliação

O processo de seleção dos(as) candidatos(as) inscritos(as) será realizado por meio de análise de currículo, efetuada pela Comissão de Apoio ao Processo Seletivo.

Recurso

Serão admitidos recursos, no prazo de dois dias, contados da publicação do resultado final do processo seletivo no Diário da Justiça Eletrônico (DJE). Os recursos, devidamente fundamentados, deverão ser interpostos somente por meio do endereço eletrônico: [email protected]