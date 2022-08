Nesta quinta-feira (11.08), na Câmara Municipal de Vereadores de Alta Floresta a partir das 19 horas, acontecerá a cerimônia de abertura da Semana Municipal da Agricultura Familiar. O evento será realizado pela primeira vez no município após aprovação da Lei nº 2.568/2020 e surge como uma ação efetiva de incentivo e valorização do pequeno produtor.

Neste sentido, o presidente Oslen Dias dos Santos, o Tuti, a vereadora Ilmarli Teixeira, e os vereadores Francisco Ailton dos Santos e Luciano Silva, juntamente com os acadêmicos do curso de Agronomia da Unemat realizaram na tarde desta quarta-feira (10.08) um Pit Stop nos semáforos das Avenidas Ariosto da Riva e Ludovico da Riva Neto para entregar um panfleto produzido pela Câmara de Vereadores.

O material destaca que a Agricultura Familiar é a base da economia de quase 90% dos municípios brasileiros. É responsável pela renda de 40% da população economicamente ativa no país. Emprega 70% de toda mão de obra do trabalho rural nacional. Os dados são do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e mostram também que 70% dos alimentos que consumimos vem da Agricultura Familiar.

A lei aprovada pelo Poder Legislativo busca promover ações e políticas públicas que fomentem a agricultura familiar no município de Alta Floresta. Desta forma, a Semana da Agricultura Familiar será realizada pela Prefeitura através da Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária, com apoio da Câmara Municipal de Vereadores e vários parceiros.