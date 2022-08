A dependência financeira é um dos motivos do silêncio de mulheres agredidas em casa. Ações e políticas públicas que visam inserir vítimas no mercado de trabalho podem ajudar a quebrar o ciclo de violência.

Pensando nas estatísticas, o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Alta Floresta em parceria com a Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária e o Senar - Serviço Nacional de Aprendizagem Rural promovem neste sábado, uma palestra visando o empoderamento da mulher como porta de saída da violência.

A questão financeira, é o que na maioria impede a mulher de colocar um ponto final no relacionamento. Autonomia econômica da mulher é uma porta de saída do ciclo da violência. Com o tema “o papel da mulher na empresa rural, na economia familiar e as oportunidades de renda” visa expandir as opções de atuação profissional dessas mulheres.

A palestra acontecerá neste sábado (13), às 9 horas na sala de música do Teatro Agostinho Bizinoto, na praça da cultura.