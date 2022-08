O jornalista Lino Pinheiro,71, morreu no começo da noite desta sexta-feira (19), em Cuiabá. O comunicador sofreu uma parada cardíaca e não resistiu. Amigo do jornalista, o ex-deputado Toninho de Souza comunicou o falecimento em sua rede social.

"É com uma dor imensa no coração que venho aqui comunicar o falecimento do meu "Padrinho" Lino Pinheiro. Foi agora há pouco vítima de uma parada cardíaca. Foi quem me lançou na comunicação e era um verdadeiro pai pra mim. Estou muito triste e ainda tentando entender", escreveu Toninho em sua rede social.

Conceituado entre os profissionais da imprensa, Lino Pinheiro se destacou no jornalismo esportivo ainda na década de 70. Desde então atuou em importantes veículos de comunicação do Estado.

Por muito tempo apresentou o programa policial Cadeia Neles, da Vila Real, pertencente ao Grupo Gazeta. O prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, também emitiu pesar pelo falecimento do comunicador.

“Com toda certeza a comunicação perde com a partida repentina de um dos mais renomados comunicadores da capital. Com vasta experiência, Lino por onde passou deixou como lembranças seu comprometimento e lisura no seu trabalho”, lamenta o prefeito Emanuel Pinheiro.

Com mais de 50 anos de profissão, o comunicador deixa 2 filhos.

Ainda não há informações sobre velório e sepultamento.