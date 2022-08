A Águas Alta Floresta informa que foi identificado um vazamento na rua LN 06, no bairro Bom Jesus, na manhã desta terça-feira (23.08), ocasionado devido a ação de terceiros durante obra no local. Em virtude da necessidade do reparo emergencial na rede, o abastecimento na localidade será suspenso temporariamente. A previsão de conclusão do serviço está prevista para até às 10h de hoje.

O fornecimento de água voltara à sua normalidade de forma gradativa conforme pressurização. A concessionária ressalta que, após a finalização da manutenção, serão feitas descargas preventivas na rede, procedimento padrão para assegurar a qualidade do recurso nas residências.

A Águas Alta Floresta orienta os usuários para que fechem o registro do cavalete e abram novamente após as 11h. Os clientes que eventualmente identificarem qualquer alteração ocorrência podem entrar em contato com a equipe de atendimento por meio dos canais oficiais.

A concessionária aproveita a oportunidade para pedir a todos que adotem práticas de uso consciente de água, evitando o desperdício.