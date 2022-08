O valor de R$33,7 milhões de reais foi viabilizado pelo Deputado Federal Juarez Costa

As obras de pavimentação asfáltica da Estrada Nanci em Sinop estão avançando. Nesta terça-feira (24), a empresa responsável pela obra começou a colocar o impermeabilizante no solo. Ao todo, serão asfaltados 21,01 quilômetros. O trecho da obra começa a partir de um setor de condomínios de Sinop e segue até a rodovia estadual MT-220 que liga Sinop, Juara, Tabaporã entre outras cidades.

No trecho serão construídas duas rotatórias, uma no entroncamento com a Estrada Virgínia e outra com a estrada Tucunaré, no ponto em que a Estrada Nanci faz uma curva acentuada. Além da obra de pavimentação asfáltica, será construída uma ciclovia.

O valor de R$33,7 milhões de reais foi viabilizado pelo Deputado Federal Juarez Costa (MDB). Foram cerca de R$33 milhões de reais destinados pelo deputado Juarez em parceria com o deputado Dilmar Dal Bosco o Governo do Estado.

A Estrada Nanci é uma importante via de ligação entre Sinop e outras estradas de cidades vizinhas como a estrada da Gleba, do Vale do Arinos a Juara, da cidade de Tabaporã, Porto dos Gaúchos entre outras. Com a pavimentação deste trecho, os usuários que precisam trafegar pela BR-163 terão a vantagem de poder escapar do trânsito pesado, uma vez que a 163 ainda não está duplicada.

Além de diminuir a distância entre as cidades, a pavimentação da Estrada irá permitir melhor trafegabilidade e segurança para os moradores da região e para os ciclistas, com a construção da ciclovia. Sem contar que os produtores da região terão maior facilidade para realizar o escoamento das safras.