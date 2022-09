A Águas Alta Floresta, empresa do Grupo Iguá, inicia nesta quarta-feira (01.09) a substituição de 1,9 mil hidrômetros em diversos bairros da cidade. Serão trocados os equipamentos que têm entre cinco e sete anos de uso. A ação é uma medida técnica necessária para garantir o funcionamento adequado do equipamento, que sofre desgaste devido ao tempo de utilização. O trabalho dos profissionais dura cerca de 15 minutos, sendo realizado sem custo para o morador.

O gerente operacional da Águas Alta Floresta, Vinícius Terra, ressalta que “a renovação é feita atendendo a uma recomendação do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro), e está prevista, legalmente, no contrato de concessão dos serviços de saneamento”, explica.

Os novos hidrômetros permitem que a cobrança de água seja feita com base no que foi realmente consumido pelo cliente, garantindo a qualidade dos serviços. Além disso, o equipamento contribui para identificação de perdas de água que podem impactar o abastecimento da cidade.

A substituição dos medidores não afeta o abastecimento do cliente e não há risco de falta d’água ou quaisquer transtornos, pois tudo é feito diretamente no cavalete. As equipes da companhia também fazem o registro das informações que estão no hidrômetro antigo para a inclusão no sistema da próxima leitura.

Os equipamentos instalados pela concessionária têm segurança e qualidade comprovadas pelo Inmetro. No entanto, caso o cliente identifique alteração no valor da fatura é importante acionar a Águas Alta Floresta para vistoria técnica. “Isso pode indicar que há vazamento nas instalações internas do imóvel. Por isso, lembramos ao cliente que faça o acompanhamento da leitura. Também recomendamos que o consumidor realize regularmente a verificação em todo o sistema hidráulico interno, a fim de certificar-se de que não há desperdício de água”, finaliza.

Sobre a Águas Alta Floresta – Por meio de concessão plena com validade de 30 anos, a Águas Alta Floresta assumiu os serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário no município em 2002. A empresa atende a cerca de 51 mil pessoas e tem como objetivo universalizar o acesso da população à água de qualidade e a coleta e tratamento de esgoto. Desde 2017, faz parte da Iguá Saneamento, companhia que está presente em 39 municípios brasileiros e que alcança 7,1 milhões de pessoas com o compromisso de ser a melhor empresa de saneamento para o Brasil.