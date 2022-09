A 18ª Edição do Fest Praia- Festival de Pesca Paranaíta organizado pela Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Turismo e Desenvolvimento.

O evento terá início a partir desta sexta-feira (2) a expectativa é que seja um grande sucesso de público, por ser considerado um dos melhores do Estado. O local do Festival será no rio Teles Pires, na Ilha do Fest Praia.

O grande cenário da festa fica a 30 quilômetros do núcleo urbano de Paranaíta e desses, somente 10 quilômetros são de estrada não pavimentada. Porém, em perfeitas condições de trafegabilidade. “A gestão do prefeito Osmar Moreira está dando todo suporte para que o evento seja um sucesso”, comentou um organizador.

14º Festival de Pesca

O Fest-Praia que sempre acontece com os mais variados atrativos tem como um dos carros-chefe o Festival de Pesca. Será a 14ª edição e agora com premiação em dinheiro aos grandes campeões até a décima colocação. O maior peixe ainda levará R$ 1 mil em dinheiro.

Polícia Militar, Polícia Civil, Secretaria de Trânsito, Sema, Marinha e Corpo de Bombeiros serão parceiros no evento, garantindo maior segurança.