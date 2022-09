Se o texto em trâmite na Câmara Federal foi aprovado, caronas irão pegar até três anos de prisão, além de pagar multa por infração de trânsito

Uma proposta de lei em trâmite na Câmara Federal quer que os passageiros de motoristas embriagados sejam punidos pelas infrações que ele cometer contra o Código Brasileiro de Trânsito (CBT). O projeto de lei nº 1.794 sugere que as medidas sejam as mesmas aplicadas hoje ao motorista flagrado pela polícia: detenção de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição do direito de dirigir veículos.

O texto será analisado pelas comissões de Viação e Transportes, e de Constituição e Justiça e de Cidadania para poder chegar ao plenário.

O autor do projeto, deputado federal Vinicius Carvalho (Republicanos-SP), diz que a intenção é “abrir um debate sobre o envolvimento de todos os ocupantes do carro na segurança do transporte automotivo”.

“O objetivo é fazer com que o ocupante que estimula o condutor a dirigir nessa situação seja também penalizado. Também responsabilizamos aqueles que se omitem; aqueles, que, por exemplo, compraram a bebida e a ofereceram ao condutor”, afirmou.

A proposta também altera o CTB para prever, nas mesmas circunstâncias, que os ocupantes do veículo respondam civilmente de forma solidária em relação a eventuais danos causados pelo condutor a terceiros.