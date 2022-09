Moradores de Mato Grosso do Sul que entraram com acordo para recebimento de precatórios, dinheiro de indenização pago pela Justiça, estão sendo vítimas golpe. Denúncias registradas no TJ-MS (Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul), apontam que criminosos têm se passado por defensores para receber dinheiro de beneficiários.

Conforme as denuncias listadas pelo órgão, os ladrões entram em contato com credores por e-mail ou mensagem de WhatsApp, se passando por integrantes de escritórios, dizendo que para receber a quantia é necessário o pagamento de um montante, assim, induzem essas pessoas a realizarem depósitos.

Com isso, o departamento de precatórios do Tribunal de Justiça emitiu um alerta nesta terça-feira (6), dizendo que "jamais condiciona o recebimento de precatórios a depósitos de qualquer natureza. Assim, não é exigido por telefone, mensagem ou e-mail e antecipadamente dos credores pagamento de taxas, custas ou qualquer despesa para a liberação de pagamento de precatório", disse parte do texto.

O Tribunal de Justiça de MS orienta todos os credores a não transferir os créditos a terceiros ou pagar taxas a escritórios, empresas ou advogados sem antes consultar a real situação de seu precatório diretamente com seu advogado ou no Departamento de Precatórios, na Av. Mato Grosso, Bloco 13, Parque dos Poderes, ou ainda solicitar esclarecimentos neste site.

Entenda- Os precatórios são quantias determinadas por sentenças judiciais em processos contra municípios, estados ou a União, em decisões definitivas, quando não há mais possibilidade de recursos.