O Ministério Público do Trabalho em Mato Grosso (MPT-MT) encerra neste domingo, 11, às 12h, o período de inscrições para o processo seletivo de estágio 2022. O concurso contempla os cursos de Direito, Jornalismo, Administração e Tecnologia da Informação (TI) e visa ao preenchimento vagas e a formar cadastro de reserva de estagiários(as) para a Sede, em Cuiabá, e para as Procuradorias do Trabalho nos Municípios (PTMs) de Rondonópolis, Sinop e Alta Floresta.

Os(as) estudantes interessados(as) em participar do processo seletivo deverão, inicialmente, realizar a pré-inscrição no site do MPT-MT (até às 12h do dia 11 de setembro). Para a confirmação da inscrição, o(a) interessado(a) deverá atentar-se para os documentos exigidos no edital. O(A) candidato(a) deverá encaminhar a documentação em PDF para o e-mail [email protected] Aquele(a) que não apresentar a documentação relacionada no edital no período da inscrição não terá sua inscrição efetivada.

A lista provisória de inscrições homologadas será divulgada no site do MPT-MT na data provável de 15 de setembro de 2022. A prova será aplicada na data provável de 09 de outubro de 2022 (domingo), das 9h às 11h, em local a ser divulgado. O(a) candidato(a) deverá comparecer com 1 kg de alimento não perecível. Todas as informações referentes ao processo seletivo serão divulgadas aqui: prt23.mpt.mp.br/informe-se/estagiarios

Benefícios do estágio

A jornada semanal do estágio é de 20 horas, com pagamento de bolsa no valor de R$ 976 para estudantes de Nível Superior. Os outros benefícios do estágio na instituição são seguro contra acidentes pessoais, auxílio-transporte no valor de R$ 11 por dia estagiado e recesso remunerado.

O MPT destina o percentual de 10% das vagas que surgirem durante a validade do processo seletivo a pessoas com deficiência e 10% às que se declararem participantes do Sistema de Cotas para Minorias Étnico-Raciais. Também são reservados 30% das vagas de estágio para candidatos(as) que se autodeclararem pretos ou pardos.