As inscrições para o 1º Processo Seletivo de 2022 para Estágio de Nível Superior no Ministério Público do Trabalho em Mato Grosso (MPT-MT) foram prorrogadas até as 22h do dia 15 de setembro de 2022.

Os(as) estudantes interessados(as) em se inscrever no processo seletivo deverão, inicialmente, realizar a pré-inscrição no site do Ministério Público do Trabalho em Mato Grosso (https://www.prt23.mpt.mp.br/informe-se/estagiarios).

Para a confirmação da inscrição, o(a) interessado(a) deverá atentar-se para os documentos exigidos no edital. O(A) candidato(a) deverá encaminhar a documentação em PDF para o e-mail [email protected].

A lista provisória de inscrições homologadas será divulgada no portal na data provável de 16 de setembro.

Provas ocorrerão presencialmente e os(as) estagiários(as) selecionados(as) cumprirão jornada de 20 horas semanais e terão direito a uma bolsa mensal no valor de R$ 976, auxílio-transporte de R$ 11 por dia estagiado, recesso remunerado e seguro contra acidentes.

Para mais informações, acesse: prt23.mpt.mp.br/informe-se/estagiarios.