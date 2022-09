Nesta sexta-feira (16), o tempo fica nublado com chuva e trovoadas no sul goiano. Pode chover nas microrregiões mato-grossenses Aripuanã, Alta Floresta, Colíder, Arinos, Alto Teles Pires, Sinop, Tesouro e Alto Araguaia. Céu com muitas nuvens no centro-sul, sudeste e sudoeste de Mato Grosso; além de Mato Grosso do Sul, com exceção da parte sudoeste do estado, onde fica ensolarado. Previsão de névoa seca nas demais áreas do Centro-Oeste.

A temperatura mínima fica em torno de 11°C, e a máxima pode chegar aos 41°C. A umidade relativa do ar varia bastante, entre 20% e 100%.

As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia.