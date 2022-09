Mato Grosso registrou em 17 dias, 1º a 17 de setembro, 7.047 focos de queimada. Os dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) apontam o município de Colniza, como o primeiro no ranking, com 962 focos durante os primeiros dias do mês.

Em seguida, aparece Aripuanã com 447 focos; Peixoto de Azevedo (360); Marcelândia (298); Apiacás (273); Nova Bandeirantes (226); Juara (211); Cotriguaçu (203); Nova Ubiratã (198) e Querência (190). Quanto ao bioma mais afetado, 79% dos focos foram registrados na Amazônia, 20,6% no Cerrado e 0,5% no Pantanal.

Temperaturas altas

Comum nessa época do ano, as queimadas, somadas ao clima seco, acomete em temperaturas elevadas. Para os próximos dias, segundo o Clima Tempo, Mato Grosso não deve registrar chuvas.

Nesta semana, algumas cidades registraram pancadas de chuva. A Capital, foi uma delas. As temperaturas chegaram a baixar, mas o calor deve voltar nos próximos dias com máximas de 39º e minímas de 25º.

Para Mato Grosso, a previsão é de sol com algumas nuvens, mas nada de chuva. As máximas devem chegar aos 37º e as minímas devem permanecer na casa dos 20º.