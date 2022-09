A segunda etapa do Leilão Regional de bens penhorados pela Justiça do Trabalho acontece na próxima sexta-feira (23), vários deles com descontos e possibilidade de pagamento parcelado. Os lances já estão abertos pela internet, no site lumussaleiloes.com.br.

O evento é parte das ações da Semana Nacional da Execução Trabalhista, que busca garantir o pagamento das dívidas já reconhecidas pela justiça, mas ainda não quitadas.

Nesta segunda fase do leilão, estão disponíveis para compra uma variedade de itens, entre os quais automóveis, micro-ônibus, motocicletas, casas, terrenos, apartamentos, além de equipamentos dos mais variados tipos.

Por ser regional, o certame traz bens penhorados em todo o estado. Participam as unidades da justiça instaladas nos municípios de Alta floresta, Barra do Garças, Campo Novo do Parecis, Cuiabá, Juína, Lucas do Rio Verde, Primavera do Leste, Rondonópolis, Tangará da Serra, Várzea Grande

O leilão ocorre na modalidade híbrida. Além de lances pela internet, também é possível fazer ofertas presencialmente. Basta comparecer no auditório Roberto Anacleto da Costa (antigo Cefor), 6º andar do prédio administrativo do TRT, localizado na Rua Engenheiro Edgard Prado Arze, 191, Centro Político Administrativo, Cuiabá/MT.

Todos os detalhes estão no site do leiloeiro oficial, www.lumussaleiloes.com.br.