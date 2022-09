Um helicóptero caiu, no início da tarde desta quarta-feira (21), no município de Engenheiro Caldas, em Minas Gerais. À bordo, estavam o deputado federal Hercílio Coelho Diniz (MDB-MG), o vice-prefeito de Governador Valadares, David Barroso, o locutor Luciano Viana e o piloto Fabiano Rufino. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, os quatro foram levados com vida para um hospital da região.

A coordenação de campanha do parlamentar divulgou nota na página oficial, informando que os quatro passam bem e foram encaminhados ao hospital para exames clínicos. Segundo os Bombeiros, o helicóptero caiu sobre a rede elétrica, numa área de brejo marginal à rodovia BR 116, pouco antes de 14h45, quando houve o chamado.

“Com a queda, houve o rompimento dos cabos e um princípio de incêndio que se propagou para a vegetação adjacente. As chamas foram debeladas antes que se alastrassem para uma área verde maior. A concessionária de energia foi acionada para o local para desenergização da rede”, informaram os Bombeiros, em rede social.