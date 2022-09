O presidente do Tribunal Regional Eleitoral (TRE/MT), desembargador Carlos Alberto, afirmou que os mesários não poderão usar camisa da seleção brasileira no dia das eleições, 2 de outubro. Ainda segundo Carlos Alberto, caso o mesário apareça no dia da eleição com o uniforme da seleção, será convidado a trocar de vestimenta. Caso não aceite trocar, o mesário será substituído.

"Mesário não pode usar nenhuma veste que dê conotação política. Nenhuma. Ele é um servidor da Justiça Eleitoral naquele dia, ele estará representando a mim, eu não posso estar em mil e tantos lugares, então essa pessoa vai estar lá representando a Justiça Eleitoral", disse Carlos Alberto.

Já a população poderá votar com a camiseta da seleção, entretanto, não poderá ficar aglomerado com outras pessoas com o mesmo tipo de vestimenta, o que pode caracterizar em uma manifestação política.

"O candidato pode ir votar com sua camiseta, ele pode ir lá, só que na hora que ele sair da votação ele começar a ir em todos os colégios, opa, aí não, aí já está extrapolando. Não é o colégio que ele foi votar, ele já está indo fazer manifestação, fazer a propaganda dele", disse.