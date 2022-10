Em edição extra do Diário Oficial do Estado, publicado em 16 de setembro, o Governo de Mato Grosso nomeou nove médicos legistas que atuarão nos municípios de Alto Araguaia, Primavera do Leste, Rondonópolis, Alta Floresta, Guarantã do Norte, Sinop e Sorriso.//

A nomeação dos novos profissionais vai reforçar às equipes da Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec).//

Os nomeados têm 30 dias para apresentar os documentos exigidos no edital e passarem por perícia médica junto à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag).//