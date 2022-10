Para comemorarmos os 25 anos do Simenorte (Sindicato dos Madeireiros do Extremo Norte de Mato Grosso), entrevistamos lideranças e agentes políticos da área de ação do Simenorte. Durante esse bate papo colocamos em pauta a relevância da entidade para toda região.

De acordo com o entrevistado de hoje, o prefeito de Alta Floresta, Valdemar Gamba – popularmente conhecido como Chico Gamba, o Simenorte teve papel fundamental na organização do setor. “Depois do Simenorte os empresários do setor de base florestal ganharam muito. Estão mais unidos, organizados e isso significa o fortalecimento do setor”, aponta.

Segundo o prefeito, o Simenorte tem feito a diferença, e espera que este trabalho continue. “Continuem a realizar esse trabalho pelo setor. Essa é uma luta importante e os empresários precisam de vocês. A prefeitura sempre estará de portas abertas ao Simenorte e aos empresários do setor de base florestal”.

Importante destacar que o prefeito, além de estar como agente político, é um agricultor e conhece a realidade e os desafios dos empresários. “Enquanto produtor sei da importância de ter esse segmento dentro do nosso município, mais que isso, sei da importância de ter uma entidade forte. Contem sempre conosco”, finaliza.