Alfredo Krause foi baleado dentro da unidade do departamento após um motorista discordar da reprovação à vistoria do carro dele.

O Departamento de Trânsito (Detran) informou, nesta terça-feira (4), que todas as unidades no estado estarão fechadas na quarta-feira (5) e não haverá atendimento por causa da morte do funcionário Alfredo Krause, que também era vereador em Vera, a 486 km de Cuiabá.