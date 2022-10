Com rodadas de negócios, palestras e apresentações, o evento apresenta a diversidade cultural de Mato Grosso e do Centro-Oeste

O turismo mato-grossense está presente, até 30 de outubro, na Exposição “Casa do Brasil Central - do Cerrado ao Pantanal, no Rio de Janeiro. O evento, nacional, tem como objetivo divulgar as diversidades turísticas, com rodadas de negócios, palestras e apresentações de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Goiás.

A Secretaria Adjunta de Turismo de Mato Grosso (Seadtur-MT) participou, nesta terça-feira (04.10), da abertura da exposição no Centro Sebrae de Referência do Artesanato Brasileiro – CRAB, na Praça Tiradentes, centro do Rio de Janeiro. O secretário Jefferson Moreno, que apresentou as potencialidades de Mato Grosso aos empresários participantes, conta que a oportunidade de mostrar o turismo e a cultura na exposição surgiu de uma parceria entre Governo do Estado e Sebrae-MT.

“O turismo é um setor com grande potencial para crescimento em nosso Estado. Participar de uma exposição nacional, nos traz a oportunidade de aperfeiçoar nossas rotas turísticas e reforçar a identidade local, já que criar espaços como este nos ajuda a pensar em melhorias e trocar experiências com empresários do setor presentes no evento” afirma Moreno.

A exposição, que também conta com a participação de 150 artesãos dos três estados do Centro-Oeste, permite aos visitantes conhecer passeios, pousadas, pontos turísticos e a cultura local. Já marcaram presença no evento 47 empresários, que conheceram de perto um pouco das potencialidades mato-grossenses.

Ao visitar a exposição “Casa Brasil Central”, o público pode conhecer o trabalho desenvolvido pelas redeiras de Várzea Grande, o artesanato de Cuiabá, especialmente da Comunidade São Gonçalo Beira Rio, de Santo Antônio do Leverger e de indígenas mato-grossenses.

Oito empresários do estado, do setor de hotelaria e serviços, participam do evento. Do setor de serviços participaram Ecotur Pantanal, Bom Jardim Empreendimentos Turísticos, Interativa Pantanal e Agência Bom Jardim, enquanto da hotelaria participaram Aymara Lodge, Pousada Rio Claro, Pousada Villa Guimarães e Pousada Piuval.

A Gestora de Turismo do Sebrae MT, Marisbeth Gonçalves, explica que a exposição é uma grande janela de oportunidade. “Para o Sebrae MT, é muito importante possibilitar aos empresários o acesso a novos mercados e o aperfeiçoamento de conhecimentos sobre o setor, por meio de palestras, visitas técnicas e rodadas de conversa. Inserir Mato Grosso em um evento nacional significa fomento e investimento em nossa região e em nosso Estado”, afirma.

A exposição “Casa do Brasil Central” - do Cerrado ao Pantanal” segue até o dia 30 de outubro. O evento é gratuito.