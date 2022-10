Deliberação e aprovação do Regimento Interno; Deliberação e Aprovação de Alterações no Estatuto; Cronograma da carreta do Hospital do Amor para o exercício de 2023; Previsão do Orçamento para 2023, entre outros assuntos foram debatido em reunião do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Alto Tapajós na tarde de ontem, quarta-feira, dia 5 de outubro, em Alta Floresta.



Na ocasião, os prefeitos Osmar Moreira, de Paranaíta, Chico Gamba, de Alta Floresta, Carmem Martines, de Carlinda, Júlio Cezar, de Apiacás e os demais gestores dos seis municípios que compreendem o Alto Tapajós, além dos secretários municipais de saúde, participaram do encontro realizado na sede do Cisrat.



Cidvat

Na ocasião, foi pautada também a verificação e elaboração de plano de ação para constatação de viabilidade de realização de regularização fundiária urbana através do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Econômico e Social Vale do Teles Pires.

Os prefeitos em especial, demonstraram mais uma vez estarem unidos no momento de buscar melhorias à região.