Embalagens vão ter que apresentar informações na parte da frente sobre excesso de açúcares adicionados, gordura e sódio

A partir deste domingo (9), quando você for ao supermercado, vai notar algumas diferenças nas embalagens dos alimentos. A principal delas é que os produtos com altas doses de açúcares adicionados, gordura saturada e sódio terão um selo em forma de lupa na parte superior, na frente da embalagem, destacando o ingrediente que pode fazer mal à saúde.

A professora da UFTM (Universidade Federal do Triângulo Mineiro) e pesquisadora do Nupens/USP (Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas em Nutrição e Saúde da USP) Renata Costa de Miranda explica que a novidade vai funcionar como um alerta para que as pessoas façam escolhas alimentares melhores.

"Serão advertências relacionadas a nutrientes críticos e que têm uma grande relação com as doenças crônicas não transmissíveis, como diabetes tipo 2 e doenças cardiovasculares em geral."

A nutricionista Laís Amaral, integrante do Programa de Alimentos do Idec (Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor), acrescenta ainda que "a lupa é um instrumento superimportante de informação para o consumidor. Então é assim: se o alimento tem a lupa, deve ser evitado."

Tabela nutricional

Além do selo frontal, a tabela nutricional localizada atrás dos produtos terá modificações importantes. A primeira delas é que todas devem ser escritas em letras pretas, com fundo branco, para evitar contraste e, assim, dificultar a leitura.

Além disso, as indústrias serão obrigadas a declarar os açúcares totais e adicionados, o valor calórico e de nutrientes por 100 g ou 100 ml, e não mais por porções como era feito até então.

"Ter uma base de 100 g ou 100 ml garante uma base comum em todos os produtos, e oferece a possibilidade e a facilidade de comparação entre todos produtos. Podemos comparar produtos de diferentes grupos de alimentos", ressalta Laís.

O objetivo da nova norma – aprovada pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) em outubro de 2020, mas que só entrou em vigor hoje – é fazer com que os consumidores conheçam melhor os produtos que estão comendo e, assim, possam fazer escolhas mais saudáveis.

As mudanças nos rótulos serão por fases e só em outubro de 2025 será totalmente implementada, sendo elas:

- até 9 de outubro de 2023 (12 meses da data de vigência da norma) para os alimentos em geral;

- até 9 de outubro de 2024 (24 meses da data de vigência da norma) para os alimentos fabricados por agricultor familiar ou empreendedor familiar rural, empreendimento econômico solidário, microempreendedor individual, agroindústria de pequeno porte, agroindústria artesanal e alimentos produzidos de forma artesanal;

- até 9 de outubro de 2025 (36 meses da data de vigência da norma) para as bebidas não alcoólicas em embalagens retornáveis, observando o processo gradual de substituição dos rótulos.