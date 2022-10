A Prefeitura Municipal, assumida por uma gestão comprometida com a valorização e o cuidado do servidor, realizou na tarde desta segunda-feira, 10 de outubro, a entrega dos Equipamentos de Proteção Individual: luvas, protetores auriculares, capacetes, óculos, botina, entre outros.

Prestando serviços de infraestrutura, os reeducandos do Projeto Nova Chance receberam os materiais das mãos do prefeito Valdemar Gamba, na ocasião acompanhado da primeira dama Vilma Gamba e do secretário de Governo, Gestão e Planejamento Robson Quintino e ainda do coordenador do projeto, Marcelo Marques.

Tradicionalmente vestidos na cor alaranjada, os oito reeducandos, que compõe atualmente o Projeto, receberam novas camisetas para identificação na cor verde. Os EPIs são utilizados contra possíveis riscos que ameaçam a saúde ou a segurança do trabalhador durante o exercício de sua atividade laboral.