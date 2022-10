O Ministério da Defesa da Rússia disse nesta segunda-feira, 17, que realizou um ataque — com drones e mísseis — em larga escala contra alvos militares e a infraestrutura energética em toda a Ucrânia usando armas de alta precisão. Um prédio residencial em Kiev foi atingido, segundo as agências internacionais. De acordo com o ministro do Interior da Ucrânia, Denys Monastyrskyi, “várias pessoas foram mortas” em razão dos ataques.

No comunicado diário, o Ministério da Defesa russo afirmou ter atingido “todos os alvos designados” no último bombardeio das cidades ucranianas e também frustrou uma tentativa da Ucrânia de penetrar em suas defesas na região de Kherson, no sul.

“Durante o dia, as Forças Armadas russas continuaram a atacar com armas aéreas e marítimas de alta precisão e de longo alcance as instalações do comando militar e do sistema energético da Ucrânia. Todos os alvos designados foram atingidos”, disse o Ministério da Defesa russo, no comunicado.

A Rússia intensificou os ataques com mísseis na Ucrânia, depois de uma explosão na ponte que liga a Rússia à península da Crimeia, anexada por Moscou em 2014.

Depois dessa explosão, a Rússia desencadeou os maiores ataques com mísseis desde o início da invasão, atingindo alvos em mais de uma dúzia de cidades e regiões em todo o país, e lançou vários ataques com mísseis nos dias seguintes.

“O inimigo pode atacar nossas cidades, mas não conseguirá nos quebrar”, afirmou nesta segunda-feira o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, antes de confirmar que “drones suicidas e mísseis estão atingindo toda a Ucrânia”.