O curso é voltado para policiais militares que executam atividades de fiscalização, operação, policiamento ostensivo de trânsito ou patrulhamento

A Escola Pública de Trânsito do Detran, em parceria com o Batalhão de Trânsito Urbano e Rodoviário da Polícia Militar, promove, entre os dias 24 e 27 de outubro, o Curso de Atualização de Agente de Trânsito, voltado para policiais militares de todo Estado que executam atividades de fiscalização, operação, policiamento ostensivo de trânsito ou patrulhamento.

Ao todo, 28 policiais militares participam da capacitação, que acontece no auditório da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema-MT), em Cuiabá. Durante os quatro dias de curso, serão abordados temas como Legislação de Trânsito Aplicada, Ética e Cidadania, Operação e Fiscalização de Trânsito.

A diretora de Conformidade Legal e Educação para o Trânsito do Detran-MT, Adriana Carnevale, ressaltou a importância da parceria com a Polícia Militar, principalmente para melhor aplicabilidade do Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito (Pnatrans) em Mato Grosso. “O curso vai qualificar os policiais e fazer com que eles se tornem multiplicadores dos conhecimentos em suas regiões de atuação”, ressaltou.

Segundo a diretora, é fundamental a união das ações de fiscalização com a educação para a mudança do comportamento dos condutores no trânsito, um dos pilares do Pnatrans.

A coordenadora da Escola Pública de Trânsito, Renata Neves Freitas, destaca que o curso é uma oportunidade para ressignificar a prática executada pelos agentes da autoridade de trânsito no Estado, “na perspectiva de melhorar o serviço prestado ao cidadão de modo a contribuir para a redução do número de mortes e lesões no trânsito”, falou.

Segundo o comandante do Batalhão de Trânsito Urbano e Rodoviário da Polícia Militar, coronel PM Adão César Rodrigues Silva, após o encerramento do curso, os profissionais retornarão às suas unidades de origem com o dever de replicar os conhecimentos adquiridos atendendo, assim, às exigências legais de qualificação periódicas dos agentes de fiscalização de trânsito conforme a portaria nº 966/2022 da Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran).