Atualmente, o casal inusitado tem dois filhos e não possuem contato com a mãe e ex-mulher

Uma mulher com o nome fictício de Tiffany viralizou no Reddit, na última semana, após compartilhar que seu marido a trocou por sua própria filha assim que a menina completou 18 anos. Nomeado de Mark, o homem ainda teria tido dois filhos com a ex-enteada e atual companheira.

Segundo informações divulgadas pelo portal Extra, no desabafo inusitado, a mulher relatou que, na época, acreditava ser difícil encontrar algum pretendente por ser mãe solo de uma menina de três anos, mas acabou conhecendo Mark, que não viu problemas em criar sua filha e construir uma família.

"Minha vida parecia perfeita. Em 2010, tive um filho com meu marido. Minha vida estava então completa. Eu tinha dois filhos. Um ótimo marido. Uma casa. Carro. Bom trabalho. A vida era ótima", escreveu a americana de 40 anos, sem esperar a reviravolta.

Assim que sua filha completou 18 anos, Mark anunciou o término do casamento e revelou que estava envolvido com a enteada. "Ele me disse que agora estava em um relacionamento com minha filha e estava me deixando por ela. Eu não podia acreditar nisso. Não consegui processar. Eu me senti esmagada, brava, enojada, louca – todos os sentimentos que pude sentir", contou ela, afirmando que nunca teve nenhuma percepção ruim do ex-marido. Mas, se ele ficou com a enteada quando ela tinha 18 anos, tinha certeza que as 'coisas' já estavam acontecendo desde que ela era mais nova.

Netos e meio-irmãos

No desabafo, Tiffany relatou que tentou, de todas as formas, impedir que a filha continuasse o relacionamento com o ex-padrasto e atual parceiro, mas ela parecia não entender a gravidade do fato. "Ela não vê como isso é errado ou nojento. Ela não se importa comigo. Ele não vê um problema também, obviamente", desabafou.

O casal teve dois filhos, mas, preferiu não manter contato com Tiffany. "Ela agora tem dois filhos do meu ex-marido. O homem que a criou como se ela fosse sua própria filha, com quem ela agora tem filhos. Os filhos deles são meus netos e meio-irmãos do meu filho", declarou a mãe, revelando que o filho que teve com o ex acredita que a irmã foi para a faculdade e o pai precisou se ausentar por um tempo.