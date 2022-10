Em seu torneio anual de caridade, o World Poker Tour arrecadou quase US$ 2 mihões.

O mês de outubro do World Poker Tour foi marcado por mais um grande projeto a favor do campo social. Na 12ª edição do seu torneio de caridade anual Take ‘Em to School, a empresa arrecadou quase US$ 2 milhões e reuniu figuras famosas do esporte. A organização sem fins lucrativos Education Reform Now receberá o valor integral das arrecadações.

Pela 6ª vez em seus 10 anos de história, a WPT Foundation foi a host oficial do Take ‘Em to School. O braço social do World Poker Tour tem um grande histórico trabalhando em eventos de arrecadação para diferentes causas. Ao todo, a fundação esteve relacionada a 50 eventos e arrecadou US$ 43 milhões para instituições dos mais diversos campos.

Diversas figuras importantes do mundo esporte e fora dele se reuniram nesta edição do Take ‘Em to School, entre eles estiveram os apresentadores Tony Dunst e Vince Van Patten e os jogadores profissionais Scotty Nguyen e Maria Ho. As disputas do torneio foram um sucesso e contaram com a participação de 300 jogadores, divididos em 30 mesas, com 10 participantes em cada. Para entrar na competição, eles puderam optar por valores de buy-ins que variaram de US$ 2.500 a US$ 100 mil.

Com o seu grande retorno, o torneio arrecadou quase US$ 2 milhões de dólares. Esse valor será enviado à organização sem fins lucrativos Education Reform Now, que trabalha nos Estados Unidos para garantir o acesso de crianças a um ensino público de qualidade. Em seus esforços, a ERN elabora conversações com responsáveis por políticas, a fim de convencê-los a investir na educação e em programas do setor.

David Pliska, CEO do World Poker Tour, tratou de ressaltar o orgulho que o WPT tem em trabalhar com a Education Reform Now:

“O WPT e a World Poker Tour Foundation têm orgulho de apoiar instituições de caridade dignas que causam impactos significativos em comunidades carentes. Nossa parceria com a ERN é motivo de orgulho para nós, dado seu trabalho essencial no apoio a escolas públicas e programas educacionais.”

Diversão online

São vários os campos de atuação em que o World Poker Tour se encontra por meio do esporte. No mundo virtual, a empresa tem chamado a atenção de muitas pessoas por meio do WPT Global, sua plataforma de jogos de Poker online. A ferramenta conta com altos níveis de segurança e reúne usuários de todo o mundo em um ambiente que disponibiliza várias opções de jogos.

Sobre o WPT

Fundado em 2002, o World Poker Tour é referência internacional no desenvolvimento e inovação do poker, bem como na promoção, organização e transmissão de partidas e torneios. Em 20 anos de existência, a empresa já transmitiu seus eventos para mais de 150 países e territórios e atualmente está produzindo sua 20ª temporada.

Através de seus diversos canais, o WPT também promove interações com jogadores dos mais diferentes níveis, disponibilizando ferramentas de educação e capacitação para participantes menos experientes, e utiliza sua influência para gerar transformações sociais positivas por meio da WPT Foundation.