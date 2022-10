O BiS (Brazilian iGaming Summit) de 2022 se consolidou como o maior evento de apostas da América Latina. A conferência reúne as grandes marcas mundiais da indústria iGaming e proporciona diversos aspectos positivos para o setor, como: networking de qualidade, conhecimento e conteúdos relevantes para o cenário global de apostas.



O evento deste ano, realizado no Espaço Boulevart JK, em São Paulo, nos dias 28 e 29 de junho, contou com impressionantes 1400 participantes. A edição de 2022 foi um grande sucesso e superou em muito o primeiro evento; além disso, o BiS trouxe 55 palestrantes que entregaram mais de 19h de conteúdo em painéis que trataram, em detalhes, diversas questões e temas importantes para a indústria iGaming.



Além disso, neste ano uma grande novidade para todos os participantes da conferência, já que foi adicionado um dia a mais na programação, onde aconteceu a primeira edição do Afiliados LATAM: o primeiro evento de afiliados exclusivo para o mercado iGaming abrangendo apostas esportivas, jogos de cassino e loterias.



O BiS — uma referência de evento iGaming na América Latina — já atingiu repercussão global por permitir a troca de informações e experiências entre players consagrados, novas empresas e representantes do governo federal. E para dar sequência nesta experiência às marcas do setor de apostas e incentivar o crescimento da indústria iGaming, o BiS 2023 já está confirmado! A terceira edição da conferência acontecerá nos dias 15, 16 e 17 de junho do próximo ano, reforçando sua posição como o maior evento de apostas do Brasil e da América Latina.



A América Latina conquistou um espaço importante na indústria de apostas esportivas e jogos, com inúmeras empresas do setor acompanhando todos os desdobramentos dos processos regulatórios em vigor no continente.

Nesse sentido, o BiS é ideal para as marcas que desejam entender as peculiaridades do cenário brasileiro, pois, consegue oferecer conteúdos exclusivos sobre o mercado nacional. O evento de apostas procura sempre oferecer uma programação de alto nível com debates repletos de profissionais renomados internacionalmente, espaço especial para exposição de marcas e um intenso networking.