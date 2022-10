O Governo do Estado paga nesta sexta-feira (28.10), quando se comemora o Dia do Servidor Público, os salários referentes ao mês de outubro. A transferência bancária dos valores será feita para cerca de 115 mil servidores públicos ativos, inativos e pensionistas.

O pagamento segue o cronograma estabelecido no calendário divulgado pelo Poder Executivo no início deste ano.

A folha de pagamento líquida, de acordo com a Secretaria Adjunta do Tesouro Estadual, da Secretaria de Estado de Fazenda, é de R$ 602.528.8114. Desse total, R$ 405.287.844 destinam-se aos servidores ativos, enquanto R$ 197.240.970 são para inativos e pensionistas.

As ordens de pagamento foram encaminhadas ao Banco do Brasil nesta quinta-feira (27.10). Os valores serão liberados tanto para quem tem contas no Banco do Brasil quanto para aqueles que fizeram portabilidade para outros bancos.