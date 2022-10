A Rota do Oeste e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) foram acionadas às 7h29 de ontem, sábado (29), para o atendimento de uma ocorrência no km 349 da BR-364, Serra de São Vicente, em Santo Antônio de Leverger, envolvendo um veículo tanque carregado com combustível (óleo diesel). A pista chegou a ficar interditada totalmente no sentido Norte.

A equipe de resgate da Rota do Oeste esteve no local e encaminhou duas pessoas ao Hospital Municipal de Cuiabá. Houve derramamento de carga e a pista está sendo limpa para liberação do tráfego no local. As equipes operacionais da Rota do Oeste estão com seis veículos atuando para desobstrução do tráfego.

O Corpo de Bombeiros também foi acionado.