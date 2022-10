Na manhã desta segunda-feira (31), a concessionária Rota do Oeste, que administra trechos das rodovias BR-163, BR-364 e BR-070, confirmou o aumento no número de bloqueios realizados após o resultado das eleições presidenciais. O monitoramento da Concessionária Rota do Oeste aponta para o fechamento da BR-163 em:

Sinop - km 835, sentido sul e norte bloqueado por pneus queimados e veículos dos próprios usuários, não está passando nenhum veículo nem o da CRO.

Sorriso - km 746, sul e norte bloqueado por pneus queimados e veículos dos próprios usuários, não está passando nenhum veículo nem o da CRO.

Lucas do Rio Verde - km 691, sentidos sul e norte bloqueados por pneus queimados e veículos dos próprios usuários, não está sendo liberado nenhum tipo de veículo, apenas alguns veículos da CRO como ambulâncias para atendimento de vítima.

Cuiabá - km 395 da BR-364, sentidos sul e norte bloqueado por pneus queimados e veículos dos próprios usuários, veículos liberados: Carga viva, Ambulâncias, ônibus, e Perecíveis.

Obs. Colocaram fogo em um veículo que estava no acostamento.

- Várzea Grande - km 524 da BR-070, Trevo do Lagarto, sentidos sul, norte e sentido a Cáceres bloqueados por pneus queimados e veículos dos próprios usuários, não há liberação de veículos.

Rondonópolis -km 119 da BR-163 chegou a ficar fechada, mas já foi liberada.

A Concessionária Rota do Oeste segue acompanhando, sem interferência, as manifestações com foco na segurança viária. As equipes operacionais da Rota do Oeste estão sinalizando o final da fila, como forma de evitar acidente