A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou, na manhã desta segunda-feira (31), que há bloqueio na BR-163 em Sinop, Sorriso, Lucas do Rio Verde, Nova Mutum, Cuiabá, Várzea Grande, Matupá, Guarantã do Norte, Sapezal, Diamantino, Campos Verde e Campo de Júlio. Ainda conforme a PRF, no Município de Rondonópolis houve bloqueio, mas os manifestantes já liberaram a rodovia.

Até o momento, manifestantes bloqueiam os seguintes pontos

BR-163

- km 594, em Nova Mutum/MT,

- km 691, em Lucas do Rio Verde/MT,

- km 745, em Sorriso/MT

- km 835, em Sinop/MT.

- KM 1036 Matupá

- KM 1069 Guarantã do Norte

BR 364

KM 1125 em Sapezal

KM 394 em Cuiabá posto Mangueiras

KM 614 Diamantino

KM 1176 Campos de Júlio

BR 070

KM 383 Campo Verde

KM 524 VG Trevo do Lagarto

FIM DA MANIFESTAÇÃO NAS BRs

BR163, KM 119, Trevão de Rondonópolis, por intervenção, negociação pacifica da PRF

BR 174, KM 125 Cáceres Trevo Mirassol, por intervenção, negociação pacifica da PRF