Polícia Rodoviária Federal (PRF) está tomando medidas judiciais para acabar com os bloqueios nas rodovias de Mato Grosso. Para isso, acionou a Advocacia-Geral da União (AGU) e ainda criou um Gabinete de Gestão Integrada (GGI). Trechos das rodovias no estado foram bloqueadas por bolsonaristas que não aceitam o resultado das urnas.

Em entrevista ao , o superintendente da PRF em Mato Grosso, Francisco Élcio Lima Lucena, afirmou que o órgão está atento desde o primeiro momento. “Ainda ontem, com o primeiro bloqueio, instauramos um comitê na sede, estamos atuando de forma operacional, inteligência e logística”, disse.

Lucena indicou que há, até o momento, 16 pontos de bloqueios pelo estado. Eles foram mapeados e estão sendo analisados de forma individual, para uma atuação direta, enquanto aguardam a decisão judicial. Tropas de choque vão atuar na ação.

“Solicitamos reforço em Brasília e vamos contar com equipes específicas para atuar. Enquanto isso, vamos dialogando com as lideranças, entendendo o processo e explicando sobre o direito de ir e vir das pessoas.”.

Ele garantiu que a PRF não compactua com a ação dos bloqueios e que “vai agir” para reestabelecer a ordem. Ele afirmou ainda que o secretário de Estado de Segurança, Alexandre Bustamente, faz parte do GGI e que as ações estão sendo planejadas em nível estadual e federal, para atuarem em conjunto.

Bloqueios

Minutos após o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) decretar a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva no 2º turno das eleições, os eleitores e apoiadores de Jair Bolsonaro saíram às ruas e fecharam as rodovias contra o resultado do pleito.

Além de pneus queimados e carros, em alguns pontos do estado, manifestantes estão jogando terra e cascalho na rodovia para impedir a passagem dos transportes.

Rota do Oeste, que administra um trecho BR-163 informou que há bloqueios em:

- Cuiabá - km 395 da BR-364, sentidos sul e norte bloqueado por pneus queimados e veículos dos próprios usuários, veículos liberados: veículos de passeio, carga viva, Ambulâncias, ônibus e perecíveis.

- Rodovia dos Imigrantes – Trevo do Lagarto km 524 da BR-070, sentidos sul, norte e sentido a Cáceres bloqueados por pneus queimados e veículos dos próprios usuários, liberando a passagem somente de veículos de passeio, ambulâncias e perecíveis.

- Nova Mutum - km 601 da BR-163, realizado o bloqueio do sentido norte por pneus queimados e por veículos dos próprios usuários. Permitido passagem de ambulâncias.

- Nova Mutum - km 594 da BR-163, sentido sul bloqueado por pneus queimados e veículos dos próprios usuários, estão liberando somente ônibus e ambulâncias e o sentido norte foi liberado às 7h57.

- Lucas do Rio Verde - km 691 da BR-163, sentidos sul e norte bloqueados por pneus queimados e veículos dos próprios usuários, liberando somente ônibus, ambulâncias e veículo passeio que o passageiro está com consulta marcada.

- Sorriso - km 713 da BR-163, sentidos sul e norte bloqueados por pneus queimados, veículos desviando pela faixa de domínio nos dois sentidos.

- Sorriso - km 746 da BR-163, sentidos sul e norte bloqueados por pneus queimados e veículos dos próprios usuários, não está passando nenhum veículo.

- Sinop - km 835 da BR-163, rodovia e marginal sentidos sul/norte bloqueados por pneus queimados e veículos dos próprios usuários, não está passando nenhum veículo, mas os usuários estão adentrando o perímetro urbano.