De acordo com o governo do estado, foi montado um gabinete de crise para monitorar os bloqueios. Por meio dele, se definiu que a Brigada Militar (a PM do Rio Grande do Sul) vai usar mil policiais dos Batalhões de Choque para auxiliar a PRF na desobstrução das rodovias federais. Após isso, o trabalho seguirá para as rodovias estaduais. A previsão é que todas as estradas estejam com o tráfego liberado até as 18h.