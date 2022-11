Alta cúpula da instituição ressaltou, porém, que ainda existem 267 pontos de interdição a serem desobstruídos; Santa Catarina, Pará e Mato Grosso são os Estados com maior número de ação dos caminhoneiros

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) concedeu uma entrevista coletiva nesta terça-feira, 1º, e falou sobre as interdições nas rodovias federais realizadas pelos caminhoneiros. A ação da categoria iniciou-se após a divulgação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) de que Luiz Inácio Lula da Silva (PT) venceu as eleições presidenciais. Inspetor Jairlon, diretor de operações do órgão, informou que existem atualmente 42 pontos de concentração, onde os manifestantes se posicionam-se fora da rodovia de maneira a não obstruir o fluxo de pessoas, 136 locais com interdição, onde há uma interrupção parcial do fluxo de trânsito, e 89 vias com bloqueios, quando a fluidez encontra-se totalmente paralisada.

No total, portanto, há 267 pontos de interdição ativos. Em contrapartida, a PRF ressaltou que já realizou a liberação, nesta terça, de 306 regiões nas rodovias brasileiras que encontravam-se sob paralisação dos caminhoneiros. Foi anunciado também que o diretor-geral da instituição, Silvinei Vasques, está no Ministério da Justiça, junto ao ministro Anderson Torres, para traçar estratégias de desobstrução das vias.