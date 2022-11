Com o bloqueio da MT-251, que dá acesso à Chapada dos Guimarães e da MT-010, em Rosário Oeste, o número de trechos interditados por bolsonaristas subiu para 32 na tarde desta terça-feira (1º). O dia começou com 24 vias bloqueadas pelos manifestantes que continuam nos locais mesmo com proibição do Supremo Tribunal Federal (STF).

Dos bloqueios, 30 são em rodovias federais, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF). Trechos da BR-158, BR-163, BR-174, BR-364 e BR-070 estão totalmente parados. Apenas em algumas das rodovias, os manifestantes estão permitindo passagem de carros de passeio, cargas perecíveis, ônibus e ambulâncias.

BR-158

-km 655, Nova Xavantina: meia pista, com fluxo livre para veículos pequenos, liberação de caminhões de meia em meia hora conforme liminar;

-km 565, Água Boa: Interd. p/ caminhão e ônibus.

-km 141, Confresa : Interd. p/ caminhão e ônibus. (cic PM)

-km 45, Vila Rica : : Interd. p/ caminhão e ônibus (cic PM)

BR-163

-km 594, em Nova Mutum/MT: liberados ônibus e passeio.

-km 601, em Nova Mutum/MT

-km 691, em Lucas do Rio Verde/MT: Interd. p/ caminhão.

-km 746, em Sorriso/MT: Liberadas as ambulâncias.

-km 835, em Sinop/MT: Veículos desviando pelo perímetro urbano de Sinop.

-km 937 em Itaúba/MT:

-km 984 em Terra Nova do Norte/MT

-km 1032 Peixoto de Azevedo: Só veículo de emergência

-km 1068 Guarantã do Norte

BR 174

-km 125 em Mirassol D'Oeste: interditado para veículos de carga e grande aglomeração

-km 288 em Pontes e Lacerda: ambos os sentidos.

-km 330 em Conquista D'oeste: ambos os sentidos.

-km 487 no trevo da 174/364 em Comodoro/MT

BR 364

-km 1125 Sapezal/MT

-km 1176 Campos de Júlio/MT

-km 395 em Cuiabá : Interd. só p/ caminhão.

-km 05 Alto Araguaia

-km 55 Alto Garça

-km 275 Jaciara: : Interd. Só p/ caminhão.

-km 877 Campo Novo do Parecis - Bloqueio total

-km 557 Nobres: interdição total.

BR 070

-km 05 Barra do Garças (meia pista, passa todos os veículos)

-km 383 Campo Verde: Interditado p/ caminhão.

-km 376 Campo Verde, p/ Primavera: Interd. p/ caminhão.

-km 524 VG Trevo do Lagarto

-km 274 em primavera do Leste: Interd. p/ caminhão.

-km 65 General Carneiro (parcial crescente)