Veja os pontos de interdição informados pela PRF às 03h34 horário local:

BR 158

-km 655, Nova Xavantina: meia pista, com fluxo livre para veículos pequenos, liberação de caminhões de meia em meia hora conforme liminar;

-km 565, Água Boa: Interd. p/ caminhão

-km 141, Confresa : Interd. p/ caminhão

-km 45, Vila Rica : : Cumprindo liminar, liberam caminhões de meia em meia hora

BR-163

-km 712 Primaverinha/Sorriso (interdições esporádicas)

-km 200 Trevão em Rondonópolis: Interd. p/ caminhão.

-km 594, em Nova Mutum/MT: liberados ônibus e passeio.

-km 601, em Nova Mutum/MT

-km 691, em Lucas do Rio Verde/MT: Interd. p/ caminhão.

-km 746, em Sorriso/MT: Liberadas as ambulâncias.

-km 835, em Sinop/MT: Desvio pelo perímetro urbano.

-km 984 em Terra Nova do Norte/MT: uma faixa liberada, passando veículos de 20 em 20 minutos

-km 1032 Peixoto de Azevedo: Só veículo de emergência

-km 1068 Guarantã do Norte: Tendas, areia sobre a pista, acostamento do sentido crescente liberado. Não impedem ninguém passar.

BR-174

-km 125 em Mirassol D'Oeste: p/ veíc. de carga.

-km 288 em Pontes e Lacerda: ambos os sentidos.

-km 330 em Conquista D'oeste: ambos os sentidos.

-km 487 no trevo da 174/364 em Comodoro/MT

BR 364

-km 614 no trevo com a MT 240 em Diamantino

-km 1176 Campos de Júlio/MT

-km 395 em Cuiabá : Interd. só p/ caminhão.

-km 05 Alto Araguaia

-km 55 Alto Garça

-km 877 Campo Novo do Parecis - Bloqueio total

BR 070

-km 383 Campo Verde: Interditado p/ caminhão.

-km 376 Campo Verde, p/ Primavera: Interd. p/ caminhão.

-km 274 em primavera do Leste: Interd. p/ caminhão.

-km 65 General Carneiro (parcial crescente)