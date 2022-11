O bloqueio em Carlinda, realizados por manifestantes contrários ao resultado da última eleição presidencial, já começam a liberar a MT-208. No Trevo Piovesan, o trânsito flui normalmente, após a saída dos manifestantes.

As Forças de Segurança do Estado acompanham a ação dos manifestantes, que, de forma pacífica, estão retirando as barricadas que impediam a passagem da população e dos caminhoneiros. As desmobilizações dos movimentos acontecem após o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, solicitar a liberação das estradas, para que a economia do país não seja prejudicada.