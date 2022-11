A serpente atacou o menino enquanto ele brincava no quintal de casa

Uma cobra venenosa morreu após ser mordida por um menino, na Índia. A criança, de oito anos, brincava no quintal de casa quando foi atacada pela serpente. No momento em que o réptil se enroscou no braço do garoto e o picou, ele revidou e o mordeu. O caso aconteceu na última segunda-feira (31), na vila de Pandarpadh, região central de Chhattisgarh.

No hospital, o menino contou o que aconteceu no momento em que foi atacado pela cobra.

“A cobra se enrolou na minha mão e me mordeu. Eu estava com muita dor. Como o réptil não se mexeu quando tentei me livrar dele, mordi com força duas vezes. Tudo aconteceu num piscar de olhos”, relatou o garoto.

O menino chegou a ser picado, mas o veneno não adentrou em seu organismo, e ele sobreviveu. A criança ainda foi a uma unidade de saúde, onde ficou em observação, mas foi comprovado que a cobra não injetou veneno e ele não precisou tomar antídoto.