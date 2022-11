Estados concentraram a maior parte dos atos desde o domingo em que Lula foi eleito novo presidente da República

Os manifestantes que se posicionam contra a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para a Presidência da República continuam interditando parcialmente e fechando totalmente rodovias brasileiras nesta terça-feira, 8.

Apesar da Polícia Rodoviária Federal informar que já desfez 1.070 atos do tipo, as ações persistem bloqueando as vias em cinco pontos, sendo quatro no Estado do Mato Grosso e mais uma no Paraná. Além dessas manifestações, há ainda 10 pontos de interdição em estradas do país, com fluxo de veículos parcialmente interrompido.

Na semana passada, logo após a eleição do domingo, 30, o Supremo Tribunal Federal determinou que a PRF e a Polícia Militar de cada Estado atuassem pelo fim das mobilizações, apontando-as como antidemocráticas por se oporem a uma eleição limpa e transparente, como classificou.

Após alguns dias em silêncio e a repercussão negativa em alguns setores da economia, que começaram a falar em diversos tipos de desabastecimento, o presidente Jair Bolsonaro (PL) também falou sobre os atos, classificando-os como ilegítimos.

O mandatário pediu a livre circulação de veículos e pessoas no país, mas ressaltou ver caráter democrático nas mobilizações, pedindo apenas que fossem realizadas em outros espaços e com outras estratégias que não as da esquerda, como citou.

A maior parte das manifestações migrou para as cidades, em muitos casos próximos a sedes das Forças Armadas, onde pedem “intervenção federal”, “intervenção militar” e “resistência civil”.