Adolescente pretendia medir o seu interior com o objeto. As duas pontas do fio USB estavam saindo da uretra, enquanto a parte do meio do fio permanecia dentro do órgão

Um adolescente de 15 anos precisou ser submetido a uma cirurgia após ficar com um cabo USB preso dentro da uretra. De acordo com a versão do jovem, o incidente teria acontecido quando ele tentava medir o seu órgão sexual. Com informações do Uol.

No entanto, a mãe do garoto deu outra versão sobre o ocorrido, que, segundo ela, se tratava de uma brincadeira sexual, em que ele acabou introduzindo o cabo USB do carregador dentro do pênis pela uretra. Embora o caso tenha sido publicado no site de saúde e medicina Science Direct em meados de 2021, no Reino Unido, ele voltou a chamar atenção nos tabloides ingleses nesta semana.

O jovem, que não teve a identidade revelada, ficou em pânico quando percebeu que o cabo estava preso e causava fortes dores. Ele foi levado ao hospital e passou por uma radiografia, que constatou a gravidade da situação. O objeto estava preso na parte interna do pênis, com alguns nós e ficou emaranhado na uretra.

O incidente foi relatado pelos médicos responsáveis pelo tratamento e divulgado no Science Direct. "O paciente era um adolescente saudável e em boa forma, sem histórico de distúrbios de saúde mental. As duas pontas do fio USB estavam saindo do meato uretral externo, enquanto a parte do meio do fio permanecia dentro da uretra", escreveram.

A primeira tentativa de retirada não foi bem sucedida devido ao nó presente no cabo. Então, os médicos decidiram fazer um corte na região entre a genitália e o ânus para que pudessem chegar ao cabo por baixo.

"Foi feita uma incisão peno-escrotal longitudinal sobre o corpo e uma dissecção cuidadosa dos tecidos mais profundos, seccionando o músculo bulboesponjoso. Ambas as extremidades do fio foram puxadas com sucesso através do meato uretral externo", explica a publicação sobre o caso.

Apesar do método doloroso e complexo, a cirurgia foi bem-sucedida e o adolescente conseguiu se recuperar completamente. Ao conversarem com a mãe, os médicos descobriram também que o menino estava usando o cabo na parte íntima como um tipo de experimentação sexual. "Experimentação sexual e gratificação, bem como transtornos mentais subjacentes, são considerados as principais causas da inserção do objeto na uretra e na bexiga", escreveram no relatório.