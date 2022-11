A tradicional campanha Papai Noel dos Correios inicia na próxima sexta-feira (11) em todo o Brasil. O projeto, onde crianças carentes do país escrevem seus pedidos por carta ao Bom Velhinho, existe há mais de 30 anos. Em 2021, mais de 150 mil cartinhas foram adotadas no território brasileiro.

Este ano em Mato Grosso, o lançamento será realizado nesta sexta-feira (11) a partir das 9h no CMEI (Centro Municipal de Educação Estudantil) Wilson Sodré Farias em Várzea Grande. O evento contará com a presença do Papai Noel e da Mamãe Noel, além do superintendente estadual dos Correios, Nelson Massao Murata e de representantes da Secretaria Municipal de Educação

As crianças da unidade escolar também farão uma apresentação natalina. No dia haverá ainda o lançamento oficial do Selo de Natal dos Correios. A partir da data, serão disponibilizadas no blog oficial da campanha, cartinhas escritas por estudantes matriculados na rede pública de ensino até o 5º ano, ou ainda, por crianças em situação de vulnerabilidade social, com até 10 anos de idade.

Aqueles que tiverem interesse em ajudar, poderão adotar as cartas tanto online quanto nas agências participantes, já que a campanha este ano será novamente híbrida (física e digital).

As datas, locais e horários de atendimento dos pontos de adoção podem variar em cada estado. Em Mato Grosso, todas as informações estarão disponíveis no blog da campanha a partir do dia 11 de novembro.