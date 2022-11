A capacitação ajuda na qualificação dos profissionais como também possibilita a geração de emprego, movimentação renda e da economia local

Com o apoio Fundo Estadual de Desenvolvimento do Turismo (Fumtur) do Governo de Mato Grosso, o Programa Qualitur está disponibilizando 100 vagas para cursos de qualificação de profissional destinados a trabalhadores que atuam de forma direta ou indiretamente no turismo do município de Guarantã do Norte (750 km de Cuiabá). As inscrições já estão abertas e seguem até o dia 18 de novembro.

A capacitação tem o objetivo de qualificar os profissionais com a oferta de conhecimentos e habilidades para as pessoas que atuam nos segmentos do turismo, bares, restaurantes, hotéis e eventos no munícipio.

Os cursos oferecidos são destinados para camareira, recepcionista de hotelaria, atendimento ao turista, profissionais que atuam na qualidade de serviços em alimentos e bebidas, garçons e garçonetes. Para cada área profissional, o programa destina 20 vagas com horários no período matutino, vespertino e noturno, e ainda com a possibilidade de aulas aos finais de semana.

Para se inscrever é necessário residir no município de Guarantã do Norte, ser maior de 18 anos e trabalhar atuando no setor turístico local.

O secretário adjunto de Turismo de Mato Grosso, Jefferson Moreno, explica que o município foi contemplado com recursos que irão impulsionar e melhorar ainda mais o setor turístico de Guarantã do Norte.

“Através do Fundo Estadual de Desenvolvimento do Turismo, conseguimos os recursos necessários para a realização do programa de capacitação para áreas do turismo no município, o que possibilita a geração de emprego, movimentação renda e a economia local, além de oferecer um serviço cada vez melhor aos clientes. É uma grande iniciativa do Governo do Estado", afirma Jefferson Moreno.

O Programa Qualitur faz parte integrante do Plano Municipal de Turismo de Guarantã do Norte. Os cursos são oferecidos em parceria com a Impactus Consultoria e Cursos.

Mais informações:

Para mais informações: (66) 3552-4148 (66) 99618-3248

E-mail: [email protected]r

Link para inscrição: https://forms.gle/ECLQALD3uhwiUgoT6

(Texto sob a supervisão da jornalista Greyce Lima)

Assessoria