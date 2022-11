Vias obstruídas se concentram em Rondônia; desde o início da operação, 1.156 manifestações já foram desfeitas

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) confirmou, até às 9h30 desta 6ª feira (18.nov.2022), ter identificado 6 bloqueios e uma interdição (quando o fluxo está parcialmente interrompido) em rodovias do país. Segundo a corporação, os bloqueios se concentram no Estado de Rondônia. A PRF também informou já ter desfeito 1.156 manifestações desde o início das operações.

A PRF-RO (Polícia Rodoviária Federal em Rondônia), porém, disse ter identificado 5 bloqueios em pontos da BR 364, nos trechos Vilhena-Posto Catarinense, Cacoal-Coopercal, Presidente Médici-Posto Trevão, Ji-Paraná-Anel Viário e Jaru.

A partir de 30 de outubro, apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) paralisaram estradas em todo o Brasil. O número de bloqueios caiu nos últimos 15 dias. Os manifestantes também se concentraram em frente a quartéis das Forças Armadas. As manifestações são contra a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na eleição presidencial.

Na 4ª feira (16.nov), a PRF confirmou a prisão de 49 pessoas durante os bloqueios de rodovias federais realizados por manifestantes contrários à vitória de Lula no 2º turno das eleições. A corporação afirmou, em nota, que as prisões se deram pelos “mais diversos crimes”. Não especificou quais teriam sido as infrações cometidas pelos protestantes.

Já na 5ª feira (17.nov), o ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), determinou o bloqueio de contas bancárias de 43 pessoas e empresas suspeitas de financiarem os atos contra o resultado das eleições presidenciais. Leia a lista completa aqui.

Moraes também determinou que a PF (Polícia Federal) tomasse depoimentos das pessoas e dos representantes das empresas envolvidas em um prazo de até 10 dias.

Em 11 de novembro, o ministro havia estendido para todo o território nacional a ordem para desbloqueio de vias que estejam obstruídas por manifestações contra o resultado eleitoral. A ordem também incluiu participantes dos movimentos que estejam em “locais inapropriados em vias públicas ou no entorno de prédios públicos”.