A 163 foi bloqueada, há pouco, na divisa de Lucas do Rio Verde com Sorriso. Manifestantes colocaram pneus e atearam fogo impedindo passagem de carretas, ônibus e veículos. Não há previsão de ser liberado tráfego.

Em Cuiabá, houve o fechamento parcial da BR-364, no km 394, com bloqueio de uma faixa. A concessionária Rota do Oeste confirmou o bloqueio nos dois trechos. Na capital, veículos estão passando pela faixa liberada.

Na BR-174 em Pontes e Lacerda (região Oeste do Estado), manifestantes obstruíram a pista com pneus e, no momento, o bloqueio é parcial, com passagem de carro, ônibus, ambulâncias e cargas vivas.

Esta manhã, o superintendente da Polícia Rodoviária Federal em Mato Grosso informou que, ontem à noite e hoje de madrugada, a PRF impediu tentativas de bloqueio das rodovias.

Os protestos, com mobilização em grupos de WhatsApp, seriam contra a recente decisão do STF de bloquear contas bancárias de representantes de empresas e agricultores (alguns deles em Mato Grosso) que participaram de manifestos contra o resultado das eleições presidenciais.

O Sindicato Rural de Sorriso divulgou carta aberta manifestando apoio e solidariedade as empresas que tiveram contas bloqueadas após protestos e “que foram atingidos diretamente pela decisão judicial restringindo o direito da livre manifestação e à liberdade de expressão, inclusive com possibilidade de aplicação de vultuosas e desarrazoadas multas”. Na carta, o sindicato menciona que “importante destacar que a livre manifestação e a liberdade de expressão são garantias constitucionais (art 5º da CF/88), cláusulas pétreas e representam um dos alicerces do Estado Democrático de Direito sendo certo que para o pleno exercício da cidadania faz-se necessário que haja uma sociedade bem informada e participativa no sistema jurídico-político, devendo ser coibido todo ato de censura ou limitação desses direitos, independente da instituição que a tenha emitido”.