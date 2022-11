Uma base de apoio da concessionária Rota do Oeste em Lucas do Rio Verde foi incendiada na noite de sábado (19). No mesmo local, uma ambulância foi alvejada por tiros e um guincho foi incendiado. Os veículos são utilizados no Serviço de Atendimento ao Usuário, que presta socorro aos motoristas que trafegam pela BR-163, principal rodovia de Mato Grosso.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostra o veículo em chamas e sinais de tiros no para-brisas da ambulância. Amedrontado, um funcionário da Rota do Oeste narra que os suspeitos partiram em direção ao município de Nova Mutum e teme que novos ataques ocorram.

"Eles vão atacar a próxima base. Eles foram sentido a Mutum e vão atacar a base lá".

Ainda de acordo com a concessionária, não se sabe quem invadiu a base, mas as equipes estão muito empenhadas. Foi informado que somente a polícia apontará os responsáveis.