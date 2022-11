Feira reunirá produtos de artesanato feitos por artistas regionais e pratos afetivos com receitas de família

O Sesc Alta Floresta realiza a ‘Feira Cultural e Gastronômica – Bulixo’, nesta terça-feira (22), às 18h. A edição especial do evento reunirá produtos de artesanato feitos por artistas regionais e pratos afetivos com receitas de família. A entrada é gratuita.

O Bulixo é uma das iniciativas do Sesc-MT para fomentar a economia criativa. Os artesãos e culinaristas expositores, passam por um processo seletivo cujo critério é comprovar que os objetos e alimentos apresentados são feitos à mão, sem estrutura para produção em grande escala.

A feira nasceu no Sesc Arsenal, em Cuiabá, e é promovida semanalmente, se tornando uma tradição na cidade. Todas as quintas-feiras, as varandas do espaço de cultura ficam repletas de visitantes. O diretor regional do Sesc-MT, Carlos Rissato, explica que o sucesso do evento na Capital motivou a instituição a ampliá-la para outras unidades.

“Estamos com boas expectativas para essa edição no Sesc Alta Floresta. É um evento para todas as faixas etárias que oferece produtos de extrema qualidade e únicos por serem feitos manualmente”, afirma Carlos Rissato.

Sesc Alta Floresta

O Sesc Alta Floresta é equipado com quadra de esporte coberta, gramado amplo, horta, academia, sala de cardio, estúdio de pilates e sala multifuncional – utilizada para leitura e informática.

A unidade oferece aulas de musculação, funcional, ritmos e MAT pilates.

