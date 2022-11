Dois caminhões foram incendiados na manhã desta segunda-feira (21), na BR-163, entre Itaúba e Sinop, no nortão do Estado. Um dos caminhões estava carregado com grão. Não há feridos na ação criminosa. De acordo com as informações preliminares, motoristas que passavam pelo trecho flagraram a ação. Segundo eles, os caminhoneiros seguiam pela rodovia quando foram surpreendidos por homens armados.

Eles pararam, tiraram os ocupantes dos caminhões e atearam fogo. Há relatos ainda de que tiros foram disparados contra os veículos, que ficara queimando no meio da pista. “Quem for de Itaúba para Sinop, cuidado, viu? Muito fogo na pista, dois caminhões queimados”, diz um dos caminhoneiros em áudio que está circulando pelo WhatsApp.

A ocorrência já foi confirmada pela Via Brasil 163 – que administra o trecho da via entre Mato Grosso e o Pará. Mas, ainda não detalhou o ocorrido. Vale ressaltar que o trecho não estava sob bloqueio dos manifestantes que pedem por intervenção militar no país por descordarem do resultado da eleição de 30 de outubro.

Ainda nesta segunda, a PRF informou que neste segundo momento de protestos, os manifestantes estão mais violentos. Exemplo dado foi o ataque ao posto da Rota do Oeste, sábado (18), na região de Lucas do Rio Verde. Não há informações se o novo ato tem ligação com esse movimento.